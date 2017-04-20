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Müge Anlı Son Bölüm Hedef Fatma Demir Cinayeti / 20 Nisan Perşembe

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Müge Anlı Son Bölüm Hedef Fatma Demir Cinayeti / 20 Nisan Perşembe
Bu haber 20 Nisan 2017 - 11:43 'de eklendi .

ATV’nin en çok izlenen programları arasında yer alan Müge Anlı’da Fatma Demir cinayeti üzerinde duruluyor. 20 Nisan perşembe günü yayınlanan Müge Anlı son bölümde, ekipler Fatma Demir cinayetinde gelinleri köşeye sıkıştırdı. Dosyanın kısa süre içerisinde aydınlatılacağı belirtildi.

Müge Anlı, 20 Nisan perşembe günü son bölüm ile ATV ekranlarında izleyici karşısına geldi. Son dönemin en çok konuşulan olayı Fatma Demir cinayetinde sona gelinirken Müge Anlı, Necla üzerine yoğunlaşırken cinayette tüm oklar gelinleri gösteriyor.

Fatma Demir Cinayetinde Sona Gelindi





Müge Anlı, Samsun Ayvacık’ta meydana gelen Fatma Demir cinayetinde araştırmalarına devam ediyor. İlk olarak intihar ettiği düşünülen ancak adli tıp raporu sonrasında öldürüldüğü ortaya çıkan Fatma Demir’in katil zanlısının kim olduğu gizemini koruyor. Gelin Necla’nın çelişkili ifadeleri ve soğukkanlılığı dikkat çekerken gelen bilgiler dosyanın aydınlatılması konusunda sona gelindiği yönünde.

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