Muhteşem Özellikleri İle Token Ring Yüzükleri Karşınızda

Token Ring yüzükleri de çıkardığı özellikler ve estetik duruşları ile teknoloji dünyasında kendi yerini almıştır. Bu yüzükler estetik duruşlarının yanında yaptıklarıyla da insanlarda büyük ilgi uyandırmaya devam etmektedir.

Paslanmaz çelikten, 14 ayar altından ya da siyah rodyumdan olmak üzere üç modele sahip olan yüzükler LED aydınlatma ve parmak izi sensörüne sahiptir. Kablosuz şarj özelliği olan bu yüzükler 50 metreye kadar suda dayanma gücüne sahiptir. Yaklaşık olarak 2 haftalık batarya süresine sahip olan yüzükler evinizin anahtarını yok etme gücüne sahip. Oluşturduğu sensör ile kapıyı olayca açabilmektedir. Günlük hayatımızı kolaylaştırmak ve zaman kazandırmak için yapılmış teknoloji harikası denilecek yüzüklerdir.

Token Ring Fiyatı Ne Kadar?

Ev dışında arabanızın hatta bilgisayarınızın kilidini açma yeteneğine sahip olan bu yüzüklerin ne yazık ki şimdilik Türkiye de satışı bulunmamaktadır. Kullanımı oldukça kolaydır örneğin bilgisayarınızın kilidini açmak için masaya 3 kez vurmanız yeterlidir. Fiyatı 1000 TL civarlarında olan bu yüzüklerin birçok çeşidi bulunmaktadır.