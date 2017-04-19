Muhteşem Yüzyıl Kösem 21. Bölüm Fragmanı – Saltanat Babadan Oğula Geçiyor

Muhteşem Yüzyıl Kösem yeni bölüm fragmanında Sultan 4. Murat han öyle bir karar veriyorki saltanat babadan oğula geçiyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem 21. bölüm Star TV’de!

Sultan Murat Han Muhteşem Yüzyıl Kösem 21. Bölümünde Osmanlı İmparatorluğu’nda verdiği kararla beraber kardeş katlini getirmiş oluyor. Şeyhülislam’dan aldığı fetva ile Revan seferinde kardeşi Şehzade Bayezıd’ı payitahta gelir gelmez idam ettiren padişah, annesi Kösem Sultan’a karşı da iktidar mücadelesinde kardeşlerini yok etmek istiyor. İktidarındaki kudreti mutlak suretle kuvvetlendirmek isteyen 4. Murat şehzade Kasım için de ölüm fermanını şimdiden vermiş gözüküyor.

Hanedan’ın kendisinden devam etmeyeceğini öğrenen hünkarı zor kararlar bekliyor. Verdiği kararla da belki de yeni bölümde kardeşini idam ettirdiği gibi şehzade Kasım’ı Kösem Sultan’ın tüm engellemelerine rağmen öldürebilecek mi hep beraber izleyenler seyredebilecek.

Muhteşem Yüzyıl Kösem 21. Bölüm Fragmanı







