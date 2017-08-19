Mürettebatsız Gemiler Dünyaya Tanıtılıyor

Sürücüsüz polis araçların kullanıma geçmesinden sonra, mürettebatsız gemilerde hayatımızda şimdiden yerini alıyor. 2018 yılında piyasaya sürülecek olan mürettebatsız gemiler, pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

Daha önceden üretilen sürücüsüz polis araçlardan sonra bu gemilerin üretilmesi, teknoloji açısından oldukça ilerlendiğinin bir kanıtı olmuştur. Bu gemiler diğer gemilerin fiyatlarına göre üç bir fiyata sahip olmuştur. Üretilecek olan bu gemilerin bir tanesi yaklaşık 25 milyon dolara mal olacaktır. Bu gemilerin üreticisi olan şirket daha önceden sitesinde bir açıklamada bulunmuştu ve bu açıklamada da bu gemilerin ilk zamanlar mürettebatsız çalışan gemiler gibi görüneceğini daha sonradan ise tamamen otonom olarak kullanılabileceğini söylemişti. Bu gemilere radar, GPS, kamera ve algılayıcılar eklenebilecek ve tekne trafiğinde dolaşabileceklerdir. Yakında piyasaya sürülecek olan bu gemilerin mürettebatı ve yakıtı olmadığı için yıllık giderlerinde %90’a yakın bir azalma olacağı düşünülüyor.

Şimdiden Denizlerin Tesla’sı olarak isimlendirilen gemiler, ilk seferini Larvik şehrine yapacak. 100 konteyner taşıyabilecek olan bu gemiler, ilk seferinde gübre taşıyacak.