NASA 2012’den Kalan Uzaydan Gece Görüntülerini Yayınladı

NASA 2012 yılından beri dünyanın uzaydan gece görüntülerini yüksek çözünürlüklü olarak yayınladı. NASA bu görüntüleri SİYAH BİLYE olarak isimlendirdi.

Operational Linescan System, bu sistemi aslında ay ışığının arkasındaki bulutları gözlemleme yapmak için kurmuş olan NASA, bu sistemi aynı zamanda dünyadaki kalıcı ışıkların kalıcı konumlarını da tespit etmek için kullandı.









NASA nın yayınlamış olduğu görüntülere bakıldığında Afrika ve Güney Amerika’nın iç kesimlerindeki ormanlarda genel itibariyle ilk dikkat çeken karanlığın ön planda olması fakat bunun yanı sıra ışıklandırmaların olduğu da görünmekte. Türkiye’deki durum ise ülkemizde tahminleri boş çıkarmayan en aydınlık şehir olarak yirmi dört saat boyunca hayatın akıp gittiği büyük metropol şehir İstanbul geceleri en aydınlık şehir olarak göze çarpıyor, İstanbul’u takip eden ikinci şehir ise kayıtlara göre Ankara olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki büyük şehirden sonra sırayı ülkenin kıyı şeritleri takip ediyor.