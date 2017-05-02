NASA Uzay için Metalik Kumaş Üretiyor

NASA, uzaydaki astronotları için koruma kıyafetleri üretiyor. Prototiplerinin tanıtıldığı, her ortam koşuluna uygun olarak tasarlanmış metalik kumaşlar gelecek teknolojinin büyük habercisi olarak görülüyor.

Kaliforniya’ daki sistem mühendisleri ile birlikte çalışan NASA, tekstil sektörüne girmiş gibi görünüyor. Uzayda kullanılmak üzere tasarlanan zırh denilebilecek uzay kumaşının 3 boyutlu baskıları halka sunuldu.

NASA, kullandığı malzemenin farklı şekillere girebilmesi ve dayanıklığının ön plana çıkacağını belirtti. Milimetrik olarak da kontrol edilebilen makinelerde lazer sinterleme ile metalik tozlar takviye edilen kumaş uzay şartlarında mükemmellik yaratmak için tasarlanmış. Elektron krişleri sayesinde darbeye dayanıklı hale gelen NASA’ nın metalik kumaşı, imkansız tasarımları üretmek üzere planlanmış.









Üretilen metalik kumaşın dış boyutlara ve etkenlere göre şekil değiştirmesiyle, 4 boyutlu baskı ürünü olduğunu açıklayan NASA, büyük bir geometrik hesabın ve çok fonksiyonlu pulların sayesinde başarıya ulaşan bu kumaşı ilerleyen zamanda uzayda deneyeceğini belirtti.