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NASA’nın İmkansız Dediğine Çin EmDrive Motorunu Üreterek Yanıt Verdi

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NASA’nın İmkansız Dediğine Çin EmDrive Motorunu Üreterek Yanıt Verdi
Bu haber 18 Ekim 2017 - 15:39 'de eklendi .

Günümüzde uzay alanında yapılan geliştirmeler ve bu alanda kullanılan teknolojiler, ülkeler arasındaki rekabetin önemli alanlarından bir tanesidir.

Özelikle de Çin’in NASA’nın imkansız bir sistem olarak açıkladığı EmDrive motorunu ürettiğini iddia etmesi, dünya gündeminin en çok konuşulan konularından bir tanesi olmuştur. İddia’nın oldukça etkin olması ve yakıt sistemi olmadan çalışan bir motor üretimine dayanması, özelikle de günümüz teknolojisinde büyük bir teknolojik ilerleme olarak görülmekteydi. Çin bilim insanlarının yakıtsız EmDrive motoru ürettiklerini iddia etmeleri de, gündemdeki farklılıkları doğrudan ortaya koymuştur.

Yapılan açıklama Çin Devlet Televizyonu tarafından videosu paylaşılarak gerçekleştirilmiştir. Açıklama doğrudan Üretilmesi İmkansız Denilen Emdrive motorunun üretilmesi başlığına dayanmaktadır. Özellikle de CCTV televizyon kanalının yaptığı açıklamadan, yakıt durumu olmadan, itiş kuvvetini sağlayan motorun geliştirildiğinin belirtilmesidir. Özelikle de test aşamaları ve yapılan çalışmalar, sistemin daha da kalıtsa içeriklerin ispat edilebilmesi noktasında geliştirilmektedir. Her ne kadar şimdilik bir iddia olsa da henüz teknik detaylarında konu kapsamında olmaması, yapılan bu çalışmanın gizeminin de şimdilik merak edilmesini de neden oluyor.

Çin’in bu tür bir teknolojik girişiminin gerçek olması, gelecek teknolojilerine bir adım daha yakın olduğumuzu gösterir. Özelikle de yakın tüketimi olmayan motorun yapılması demek, belirli mikrodalgaları güneş enerjisi ile çalıştıran mekanizma sistemini konu edinir. Bu durumda da dönemin dâhilerinden kabul edilen Newton’unda üçüncü yasasının doğru çıkmadığı ve yanıldığı konusunda bir durum ortaya çıkmış olacaktır.

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