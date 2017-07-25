Nasıl Pilot Olunur? Şartları Nelerdir?

Pilot olmak için gerekli başvuru şartları nelerdir? Uçuş yapabilmek için pilot nasıl olunur? İşte tüm bu sorularınızın cevabı.

Hava yolu sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Hava yolu sayısının artmasıyla uçak ve pilot ihtiyacı da artmaktadır. Pilotluk zor olmasıyla bilinen bir meslektir. Binlerce kişinin ve uçakların tehlikeye atılmaması için pilot olmak için zorlu eğitimler alınmaktadır.

Pilotluk İçin Şartlar Nelerdir?

Pilot olabilmek için ilk şart lise ya da dengi bir okuldan mezun olmaktadır. Ancak tabii ki lise ya da dengi bir okul pilot olmak için yeterli değildir. Üniversite eğitimi ile ancak pilot olunabilir. Eğitim dışında pilot olabilmek için aranan en büyük şartlardan bir tanesi de çok iyi derecede İngilizcedir. İngilizce bilgisinin iyi derecede olması da yeterli değildir pek çok havacılık şirketi çok iyi İngilizce şartı koymaktadır. Önemli olan şartlardan diğeri ise psikolojik ve bedensel olarak sağlıklı olmaktadır. Bunun için JAR-FCL adında sağlık belgesi almak gerekmektedir. Sağlık kontrollerinden sonra pilot olabilmek için özel uçuş okulları ya da üniversitelerin havacılık bölümüne girmek gerekmektedir. Buralarda alınan eğitimler sonrası kontrol uçuşu sınavına girilmektedir ve PPL lisansı (private pilot license) alınmaktadır. Sınav geçildikten sonra ATPL lisansı sınavına hak kazanılabilmektedir. ATPL sınavından sonra gerekli uçuş ve eğitim saatleri alınarak ATPL Frozen lisansı alınmaktadır. Bu lisanstan sonra ise sıra kullanılan uçağı seçmek ve eğitimini almaktadır. Simülatör eğitimin sonra ise artık uçuşa geçilebilmektedir.

Elbette uçuşa geçildiğinde hemen kaptan pilot olarak başlamak mümkün değildir. 100 uçuşu doldurana kadar 3. Pilot olarak gözlem yapılmaktadır. 100 saatten sonra ise artık yardımcı pilot olabilmek için 1500 saat uçuş ve en sonunda da kaptan pilot olabilmek için ise 5000 saat uçuş gerçekleştirilmektedir.