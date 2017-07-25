SON DAKİKA

Teknoloji ve Gündem Haberleri
Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son

Bilim

Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son
Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik

İnternet

Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik
Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda

Mobil

Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda
Messenger’da Reklamlar Yer Alacak

İnternet

Messenger’da Reklamlar Yer Alacak
Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı

Donanım

Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı
En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8

Mobil

En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8
Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?

Mobil

Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?
Turkcell T80 Çıkacak Mı?

Mobil

Turkcell T80 Çıkacak Mı?
Flash Bellekte Devrim Niteliğinde Yenilik

Donanım

Flash Bellekte Devrim Niteliğinde Yenilik
Facebook 2 Milyar Kullanıcıyı Geçti

İnternet

Facebook 2 Milyar Kullanıcıyı Geçti
Qualcomm ile Apple Arasındaki Hukuk Savaşı İyice Kızışıyor

Donanım

Qualcomm ile Apple Arasındaki Hukuk Savaşı İyice Kızışıyor
Akıllı Telefon Kullanım Yaşı İndi

Mobil

Akıllı Telefon Kullanım Yaşı İndi
Netflix Hacker Kurbanı Oldu

İnternet

Netflix Hacker Kurbanı Oldu
Apple Watch’ların Garanti Süresi Artıyor

Donanım

Apple Watch’ların Garanti Süresi Artıyor
ABD’den Rekor Kıran Hack Cezası

İnternet

ABD’den Rekor Kıran Hack Cezası

Nasıl Pilot Olunur? Şartları Nelerdir?

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Nasıl Pilot Olunur? Şartları Nelerdir?
Bu haber 25 Temmuz 2017 - 18:07 'de eklendi .

Pilot olmak için gerekli başvuru şartları nelerdir? Uçuş yapabilmek için pilot nasıl olunur? İşte tüm bu sorularınızın cevabı.

Hava yolu sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Hava yolu sayısının artmasıyla uçak ve pilot ihtiyacı da artmaktadır. Pilotluk zor olmasıyla bilinen bir meslektir. Binlerce kişinin ve uçakların tehlikeye atılmaması için pilot olmak için zorlu eğitimler alınmaktadır.

Pilotluk İçin Şartlar Nelerdir?

Pilot olabilmek için ilk şart lise ya da dengi bir okuldan mezun olmaktadır. Ancak tabii ki lise ya da dengi bir okul pilot olmak için yeterli değildir. Üniversite eğitimi ile ancak pilot olunabilir. Eğitim dışında pilot olabilmek için aranan en büyük şartlardan bir tanesi de çok iyi derecede İngilizcedir. İngilizce bilgisinin iyi derecede olması da yeterli değildir pek çok havacılık şirketi çok iyi İngilizce şartı koymaktadır. Önemli olan şartlardan diğeri ise psikolojik ve bedensel olarak sağlıklı olmaktadır. Bunun için JAR-FCL adında sağlık belgesi almak gerekmektedir. Sağlık kontrollerinden sonra pilot olabilmek için özel uçuş okulları ya da üniversitelerin havacılık bölümüne girmek gerekmektedir. Buralarda alınan eğitimler sonrası kontrol uçuşu sınavına girilmektedir ve PPL lisansı (private pilot license) alınmaktadır. Sınav geçildikten sonra ATPL lisansı sınavına hak kazanılabilmektedir. ATPL sınavından sonra gerekli uçuş ve eğitim saatleri alınarak ATPL Frozen lisansı alınmaktadır. Bu lisanstan sonra ise sıra kullanılan uçağı seçmek ve eğitimini almaktadır. Simülatör eğitimin sonra ise artık uçuşa geçilebilmektedir.

Elbette uçuşa geçildiğinde hemen kaptan pilot olarak başlamak mümkün değildir. 100 uçuşu doldurana kadar 3. Pilot olarak gözlem yapılmaktadır. 100 saatten sonra ise artık yardımcı pilot olabilmek için 1500 saat uçuş ve en sonunda da kaptan pilot olabilmek için ise 5000 saat uçuş gerçekleştirilmektedir.

Buna Bakın!  DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere SonHava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son
Göz Kamaştıran Auidi A8 GeliyorGöz Kamaştıran Auidi A8 Geliyor
Google’dan Engelleri Kaldıran YenilikGoogle’dan Engelleri Kaldıran Yenilik
Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle KarşınızdaGalaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda
Messenger’da Reklamlar Yer AlacakMessenger’da Reklamlar Yer Alacak
Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı BilgisayarıDünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı
Android’den Bir Yeni Özellik DahaAndroid’den Bir Yeni Özellik Daha
En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8
SON DAKİKA