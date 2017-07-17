NFC Nedir ve Ne İşe Yarar?

Gelişen teknolojiye eşlik eden uygulamalardan biri de NFC uygulamasıdır. Bu uygulamanın ilk aşamada adını duyduğunuzda ne olduğu hakkında bir fikrinizin olmadığını düşünebilirsiniz.

NFC, İngilizce bir kelime olan Near Field Communication kelimesinin kısaltmasıdır. Bu kelimenin Türkçe anlamı ise “yakın alan iletişimi”dir. Bu uygulamaya kablosuz iletişimi sağlayan bir parça desek yanılmış olmayız. Tıpkı bluetooth ve wi-fi ağında olduğu gibi kablosuz olarak kullanılabilen bir teknolojidir. Bu teknolojinin bluetooth ve wi-fi den daha zayıf olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Yani bu uygulamayı yakın alanlardaki veri alış verişinde kullanmak mümkündür. Bu uygulama sayesinde bir başka cihazla bilgi alış verişi yapabileceğiniz gibi temassız ödeme işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca sosyal ağlarda fotoğraf ve video paylaşımları yapmak için de bu özellikten yararlanılabilir.

Bu teknolojiyi kullanan markalar arasında Apple ve Google markaları yer almaktadır. ABD’de yapılan çalışmalar sonrasında bu teknolojiden bütün akıllı telefon kullanıcılarının faydalanabilmesi sağlanacak. Bu uygulamanın genel kullanım alanı ödeme işlemleri olsa da programlanarak başka işlerde de kullanılabilir. Ayarlarının yapılması ile birlikte bu uygulama uçağa bindiğinizde telefonunuzu otomatik olarak uçak moduna alacaktır. Ayrıca bu uygulamayı ulaşım kartı olarak kullanmanız da mümkündür. Otobüs, uçak, maç ve konser bileti olarak kullanabileceğiniz bu özellik sayesinde hayatınızın ciddi anlamda kolaylaşacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında personel takip sistemleri ve güvenli erişim içinde kullanılabilmektedir. En çok kullanımının tercih edildiği alan ise elektronik anahtar kullanımıdır. Ev anahtarı, iş yeri anahtarı ve araba anahtarı olarak hayatın birçok alanında kullanılabilmektedir.

Bu teknoloji Sony ve Philips markaları tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca gelişiminin çok daha hızlı yapılabilmesi için NFC Forum kurulmuştur. Bu uygulama sayesinde birçok alandaki işlerimizi hızlandırabilir ve çok daha kolay hale getirebiliriz. Bu uygulama birçok android telefonda yer almakta ama çok duyulan bir uygulama olmadığı için kullanılmamaktadır. Günümüzde pek fazla tercih edilmeyen bu uygulamanın ilerleyen zamanlarda birçok kişi tarafından kullanılacağı düşünülmektedir.

NFC ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILABİLİR?

Bu uygulamayı kullanmak için ilk olarak cihazınızda bu özelliğin olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Telefonunuzu inceleyerek bu özelliğin olup olmadığını anlayabilirsiniz. Cihazınız bu özelliği destekliyorsa uygulamayı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kullanmak için ayarlar menüsünden bu özelliği aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Bu uygulamayı sizin cihazınızda olduğu gibi destekleyen cihazlar ile iletişimde ve dosya alış verişinde kullanabilirsiniz. Ayrıca banka kartı ve kredi kartı olarak kullanmanız da mümkündür. Bu özellikleri ancak NFC uygulamasının geçerli olduğu alanlarda kullanabilirsiniz.

Peki, hayatımızın birçok yerinde kullanabildiğimiz bu uygulama ile dosya alış verişini nasıl yapabiliriz? Dosya alış verişi yapmak için iki cihazda da bu uygulamanın aktif olması gerekmektedir. Cihazların kilitli ya da uyku modunda olması durumunda dosya alış verişi gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu cihazlar alış veriş için birbirini tespit ettiğinde sesli bir şekilde uyarı verir. Bu uyarıdan sonra işlem başlayana kadar cihazları birbirinden ayırmamanız gerekmektedir. Dosya alış verişi bittiğinde yine sesli bir şekilde size uyarı verilecektir. Bu uyarıdan sonra dosya alış veriş işleminiz tamamlanmış olacaktır. Eğer telefonunuzda sık sık NFC okuma hatası ile karşılaşıyorsanız ayarlar bölümüne girerek bu uygulamayı pasif hale getirebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra sıkıntı düzelecek ve telefonunuza okuma hatası gelmeyecektir. Siz de bu uygulamanın telefonunuzda desteklenip desteklenmediğine bakarak birçok farklı alanda kullanmaya başlayabilirsiniz.