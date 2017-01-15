Nintendo Switch Mart’ta Çıkıyor

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Nintendo Switch ürünü hakkında en çok merak edilenlerin cevapları sonunda açıklandı. Buna göre ürün 3 Mart tarihinde piyasaya sürülecek.
Nintendo firması Switch ürününü Ekim 2016’da tanıtmış ve büyük beğeni kazanmıştı. Konsol ayrıca TV’ye bağlanma gibi birçok özelliği de içerisinde barındırıyor. Tokyo’da düzenlenen bir etkinlikte yeni ürün hakkında bilgi de verildi. Nintendo Switch 300 dolardan başlayan fiyatlarla teknoloji marketlerde yerini alırken oyunların ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.Nintendo, bu konsolun ilk ön siparişlerini ise 13 Ocak tarihinden itibaren sınırlı sayıda almaya başlamıştı.
Gerçeklik kamerası sayesinde özellikle aksiyon oyunlarında arttırılmış AR kameraları ile oyunlar çok iyileştirilmiş durumda.