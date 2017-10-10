Nissan Trafik Kazalarını En Aza İndirgemek İçin SOAK’ı Geliştirdi

Japon firması olan Nissan, otomobillerde yer alan koltuklar ve direksiyonlar için önemli bir teknolojik geliştirme sağlamıştır. Özelikle de geliştirilen bu sistemin trafik kazalarının azaltmadan önemli bir atılım olduğu değerlendirilmiştir. Ürün, insandaki terleme durumunu baz alarak, susuzluk etkisini ön plana çıkaran bir mekanizmaya sahiptir.

Ürünün çalışma mantığı, sürçünün susuzluğunun yansıtılmasını sağlamaktır. Bunun içinde kazaların azaltılması noktasında önemli bir atılımın ele alındığını söylemek mümkündür. Susuzluk faktörünün trafik kazalarının nedeni olabilmesinden dolayı, sürücünün terleme oranını tespit eden ürün, böylesine tehlikeli durumlarda uyarılarda bulunmaktadır. Böylece susuzluk oranına göre belirli bir ölçümü sağlamaktadır.

Direksiyonlar ve koltuklara kaplanan malzeme, özel bir yapıya sahiptir. Böylece sürücü terleme sırasında üründe yer alan renkler belirginleşmeye başlamaktadır. SOAK adına sahip olan bu teknoloji, susuzluk değerlerini baz alarak renk yansımasını sağlamaktadır. Bu yansıma ise sürücüye uyarı vererek, susuz kaldığını belirten bir imgeyi ortaya çıkarmaktadır.

Loughborough Üniversitesinde yapılan araştırmalar, alkol kullanımı ile gelişen trafik kazalarının yanı sıra, susuzluk nedeni ile oluşan kazalar ile oranlarının birbirine yakın oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Bunun içinde Nissan, susuzluk belirtilerini yansıtan bir teknoloji geliştirerek, SOAK üzerinden sürücülerin kaza yapma oranlarının minimuma indirgemeyi hedeflemektedir. Böylece terlemeye bağlı ve diğer etkenlere dayalı olarak gelişen su kayıpları, koltuk ve direksiyonlardaki özel kaplamaya bağlı renk etkileşimleri ile yansıtılarak, uyarılar belirtilmektedir.