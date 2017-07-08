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Nokia 3310’un Satış Fiyatı Belli Oldu

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Nokia 3310’un Satış Fiyatı Belli Oldu
Bu haber 08 Temmuz 2017 - 11:18 'de eklendi .

Mobil cihazların atası olarak kendini gösteren Nokia 3310 yeniden piyasaya farklı bir biçimde sürülerek; insanların kullanımına açık hale geliyor.

Söz konusu telefon modelinin nostaljik duygular yaşamak isteyen ve yeniden Nokia markası adı altında mobil cihaz almak isteyen kişilere bağlı olarak da yeniden kendini gösterecektir.

Nokia 3310 telefon modelinin satış fiyatı da belli oldu. Türkiye’ye yakın bir zaman içerisinde gelecek olan söz konusu telefon modeli yurtdışında 65 dolardan piyasaya sürülse de Türkiye2deki satış fiyatı 549 TL olarak belirlenmiştir. Cüzi bir meblağ ile telefon meraklılarının karşısına çıkan bu modellerin oldukça ilgi çekecek şekilde de varlık göstermesi sağlanacak gibi görünüyor.

Özellikleri ile de ilgi çekecek şekilde var olan bu telefon modeli; sarı, kırmızı ve lacivert renkleri ile kendini gösteriyor. Bunun dışında 2.4 inçlik ekranı ile de gündeme gelen söz konusu telefon modeli 320 x 240 bir çözünürlüğe de sahip olacaktır. 16 GB gibi bir dahili hafızası bulunan Nokia 3310 modelinin aynı zamanda da hafıza kartını destekleyen bir mobil cihaz olduğunu da söyleyebilmek mümkündür. Söz konusu telefon modelinin en cazip özelliği ise şarj sorununu ortadan kaldırması olarak kendini gösteriyor. 16 saat süren şarj dayanıklılığı ile de ilgi çeken bir noktada yer alan söz konusu telefon modeli alıcıları ile yakın bir zamanda da buluşacaktır.

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