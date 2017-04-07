Nokia Alcatel Telefon Birimini Satın Aldı

Nokia Huawei firması ile rekabetini daha da kolaylaştırmak için 2016 yılında Fransalı Telekom ekipman şirketi ve servis sağlayıcısı Alcatel – Lucent firmasını satın aldı.

Nokia 16.6 milyar dolar ödeyerek satın aldığı firmanın amacının ağ cihazları arasında bulunan rekabeti daha da alevlendirilmek olduğu düşünülüyor. Nokia’nın yapmış olduğu anlaşma ile ilgili tüm detaylar geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Alcatel – Lucent şirketinin lisans haklarının 2024’e kadar Çinli bir şirket olan TCL’ye ait olduğu biliniyordu. Nokia Alcatel firmasının %91.8 oranında hissesini elinde tutsa da firmanın lisans haklarının 7 sene boyunca TCL de olacağı biliniyor. Nokia ise TCL ile ilgi olan bu haberin doğru olduğunu kamuoyuna bildirdi.