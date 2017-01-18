Nokia P1 Çok İddialı Geliyor

Nokia tarafından çok üst model olarak kabul edilen Nokia P1 modelini tanıtmak için kolları sıvadı. Akıllı telefonlardaki birçok özelliği barındıran Nokia P1 çok iddialı.

Nokia yeni model akıllı telefonlara geçeceğini geçtiğimiz yıl içerisinde belirtmişti. İspanya’nın Barcelona kentinde yapılacak MWC 2017 fuarında bu model görücüye çıkacak. Telefon ile ilgili yeni iddialar ise ortaya atılmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de telefonun adının ne olacağı yönünde. Nokia P1 mi veya 8 olarak mı isim kullanılacağı yönünde. Snapdragon 835 işlemciye sahip olacak telefon 256 GB HDD ve 6 GB Ram ile laptop kadar iyi donanımlara sahip olacak.

Suya Karşı Dayanıklı

Nokia’nın bu yeni telefonu suya karşı da dayanıklı olacak. Parmak izi ekran okuyucu ile beraber 22,6 Megapiksel arka kamera da yer alacak.