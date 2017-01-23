Note 7 Neden Patladığı Anlaşıldı

Samsung telefonlarda geçtiğimiz yıl içerisinde meydana gelen vebiok yerde de yasaklanan Samsung Note 7 telefonların patlama nedeni bulundu.

Güney Koreli şirket Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre nedenin bataryadan kaynaklandığını açıkladı. Birçok araştırma ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği çalışmanın sonucuna göre bir sonraki telefon modellerinde bu tür bataryaların kullanılmaması gerekiyor. Samsun Galaxy Note 7 telefon modellerinde meydana gelen bu gelişmeler yüzünden şirket telefonları toplatma kararı alırken çok fazla da maddi kayıp yaşadı.

Note 8 ve diğer yeni nesil telefonların tasarımında şirket çok dikkatli davranıyor. Oluşabilecek ufak hata bile Samsung’a milyarlar kaybettirebilir.