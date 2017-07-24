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Numara Taşıma Nasıl Yapılır?

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Numara Taşıma Nasıl Yapılır?
Bu haber 24 Temmuz 2017 - 20:50 'de eklendi .

Avea, Vodafone ve Turkcell hatlara sahip olan kişiler için numara taşıma işlemleri hakkında detaylı bilgile…

Son yıllarda cep telefonun kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. 7’ den 70’ e hemen hemen herkes bir cep telefonu ile birlikte bir operatöre ait bir numara kullanmaktadır. Bazı durumlarda kişiler kullandığı operatörlerden başka bir operatöre geçmek istemektedir ya da zorunda kalmaktadır. Özellikle son zamanlarda operatör değişikliği yaparken önceden kullanılan numaranın değişmemesi yaygın bir durum haline gelmiştir.

Daha önceki yıllarda aynı numarayı farklı bir operatöre taşımak neredeyse mümkün olmayan bir durum olarak bilinmektedir. Ancak özellikle son zamanlarda operatörler arasında numara taşıma mümkün olan bir durumdur. Özellikle bu konuda operatörler kendi aralarında bir yarış içine girmekte ve müşteri kazanmak için numara taşıma konusunda kampanyalar düzenlemektedir. Numara taşıma işlemi operatörler arasında zamanla tam bir rekabet haline gelmiştir. Hemen hemen her operatörlerde numara taşıma işlemi aynı yapılsa da yine bazı değişiklikler görülmektedir. Numara taşıma işlemi için kimlik ile başvuru yapmak yeterli olacaktır. Numara taşınan operatörlere göre değişik kampanyalar uygulanmaktadır. Numara taşıma süresi için genellikle kişi hattını kullanmaya devam etmektedir ve yalnızca 15 – 30 dakika arasında bir kesinti yaşanmaktadır. Ancak yine de bu süreç operatörlere göre değişmektedir.

Numara Nasıl Taşınır?

Numara taşımanın ilk aşaması gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapmaktır. Daha sonra ise kişi onay verip farklı bir operatörde aynı numarayı kullanabilmektedir. Numara taşınırken kişiye yeni sim kartı verilmektedir. Yeni sim kartı takıldıktan sonra kısa bir süre hizmet dışı kalacak daha sonra ise kullanıma hazır hale gelecektir. Numara taşıma özellikle son zamanlarda yaygınlaşan bir işlemdir ve bazı operatörler tarafından kampanya ile ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak bu yine de operatörlerin numara taşıma kampanyalarına göre değişiklik gösteren bir durumdur. Son zamanlarda numara taşıma işleminin oldukça fazla gerçekleştirildiği bilinmektedir. Operatörler arası farklılıkların olacağını da göz ardı etmeyiniz.

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