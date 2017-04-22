Nur Yerlitaş İşte Benim Stilim’den Neden Ayrıldı?

Ünlü Modacı Nur Yerlitaş, aldığı şok kararla İşte Benim Stilim yarışması jüri üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Yarışmanın hayranları Nur Yerlitaş’ın vedası sonrası büyük üzüntü yaşadı. Yerlitaş ayrılık ile ilgili yaptığı açıklamada, çok yorulduğunu ve dinlenmek istediğini ile getirdi.

Magazin gündeminde uzun süredir yer alan Nur Yerlitaş’ın TV8 ekranlarına vedası, gelen açıklama ile birlikte farklı bir boyut aldı. Nur Yerlitaş, Hülya Avşar’ın hazırlayıp sunduğu Duymayan Kalmasın programına çıktı ve canlı yayında ayrılık kararının gerekçelerini açıkladı. İşte Benim Stilim moda yarışmasının Nur Yerlitaş’ın yokluğunda yoluna nasıl devam edeceği merak konusu.

Nur Yerlitaş: Çok Yoruldum









Nur Yerlitaş yaptığı açıklamada, “Artık çok yoruldum, ruhum yoruldu. Magazinde çıkan haberler gerçek dışı. Benim ne İvana nede stüdyodan herhangi biriyle sorunum yok. Sezon sonuna kadar dayanabilirdim ama yapmadım. Hayranlarımdan özür diliyorum, Nurella artık çok yoruldu” dedi.