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Okullar Ne Zaman Kapanacak? MEB 2017 Yaz Tatili Hangi Tarihte Başlayacak?

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Okullar Ne Zaman Kapanacak? MEB 2017 Yaz Tatili Hangi Tarihte Başlayacak?
Bu haber 23 Nisan 2017 - 12:27 'de eklendi .

MEB tarafından açıklanan takvime göre okullar ne zaman kapanacak? 2017 Yaz tatili hangi gün ve ne zaman başlayacak? Karneler alındıktan sonra yaz tatili başlamış olacak.

Tatili dört gözle bekleyen öğrenciler, sıcak havaların gelmesiyle okul sıralarından sıkılmış görünüyor. Sınav sisteminin değiştirilmesi sebebiyle de bir çok lise öğrencisi gireceği sınavlara hazırlanırken aynı zamanda okulda bulunmak istemiyor. Daha verimli çalışmak istediğini söyleyen ve okula gidip gelmekten sıkıldıklarını söyleyen öğrenciler dört gözle tatilin gelmesini bekliyor.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Öğrencilerin ve velilerin meraklarını uyandıran ‘Tatil ne zaman?’ sorusunun cevabını Milli Eğitim Bakanlığı verdi. 2016- 2017 Eğitim, Öğretim yılının yıl sonu tarihi 9 Haziran 2017 olarak kararlaştırıldı. Cuma günü öğrencilerin karne sevinci ve heyecanı gözlerinden okunurken veliler ise, çocuklarının notlarıyla gurur duyacaklar.




Bu sene içerisinde Şubat tatili kapsamıyla, kar tatili yapan ve sınavların yorgunluğu atan öğrenciler, yaz tatilini özlemiş görünüyorlar. Havaların ısınmasıyla birlikte, gezmek ve tatile gitmek isteyen öğrenciler, okullarda ders işlemeye devam etmekten bunalmış olmalılar. Üniversite hayali olan; lise öğrencileri ise sınavlarının başlamasına az kaldığını düşünerek tatili daha sonra yapabileceklerini ancak sınava hazırlanmaları gerektiğini söylüyorlar. Geçtiğimiz aylar içerisinde YGS (Yüksek Öğretime Giriş Sınavı)’ na katılan ve baraj puanını aşarak LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)’na hak kazanan öğrenciler, azimli bir şekilde çalışmalarına devam ederken, velilerini gururlandırıyor.

2017-2018 Eğitim Sezonu Ne Zaman Açılacak?

Okullar 9 Haziran 2017 tarihinde yıl sonu tatiline giderken; 2017- 2018 Eğitim, Öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

Yaz Tatili Kısalacak Mı?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a iletilen sorulardan birisi ise, yaz tatillerinin kısaltılması oldu. Bakan İsmet Yılmaz; yaz tatili uygulamasını kaldırmayı düşünmüyoruz. Aksine öğrencilere yaz tatilini daha etkin geçirmelerini sağlamak istiyoruz şeklinde cevap verdi. Bununla birlikte yaz tatili süresinde okullarda süreceği konuşulan kursların, yaz tatilini daha etkin kullanmak için, bir çok yerde okullar açıkken başlatılan; destekleme eğitimleri de devam edecek. şeklinde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı, İsmet Yılmaz; tüm öğrencilere şimdiden iyi tatiller diledi.

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