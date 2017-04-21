Olympiakos Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda? Euroleague TRT Spor Canlı Yayın

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Euroleague çeyrek final 2. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam Yunanistan deplasmanından Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Olympiakos Anadolu Efes maçı hangi kanalda sorularına cevap TRT’den geldi. Bu akşam oynanacak tarihi maç saat 21:00’den itibaren TRT Spor’da olacak.
Anadolu Efes, ilk maçta Yunanistan’da Olympiakos’a 87-72 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Anadolu Efes, serinin ikinci maçında sahadan zorlu deplasmanda kazanmak ve saha avantajını eline geçirmek istiyor. Dün akşam Fenerbahçe’nin Panathinaikos deplasmanında tarih yazmasının ardından gözler bu kez Anadolu Efes’e çevrildi. Bu akşamki maçın ardından serinin 3. maçı, 26 Nisan çarşamba akşamı İstanbul’da oynanacak. Gecenin bir diğer maçında ise Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid deplasmanına gidecek.
Saat 21:00’de başlayacak Olympiakos Efes Pilsen Euroleague basketbol maçı TRT spor ekranlarında izleyici karşısında olacak.