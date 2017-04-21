Öpmeyi Bırakmayan Arabanın Sahibi Olacak

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Kiss a Kia yani Bir Kia Öp adıyla düzenlenen yarışmaya bir çok yarışmacı katıldı. 20 yarışmacınnın pazartesi sabahı başladıkları yarışmada Kia marka araçları öpmeyi en son bırakan kazanacak.
Yarışmacıların arabanın üstüne çıkmadan destek alabilecekleri söylendi. Kimileri zeki davranarak arabanın kaput bölümüne yaslandı ve ayaklarıyla düzgün bir destek almayı denedi. Sıfır Kia marka araçların reklam kampanyası için, ücretsiz otomobil vereceğini duyan herkes yarışmaya katılmak istedi.
20 kişiyle başlayan yarışma pazartesi akşam üstüne doğru 15 kişiyle devam etti. Yarışmacıların zaman geçirmek için, kulaklıkla müzik dinledikleri bilinirken; uyuşan uzuvları içinde küçük egzersizler yaptıkları açıklandı. 50 saat sonrasında yarışma sona erecek ve eğer birden fazla kişi öpmeye devam ediyorsa; aralarında kura çekilerek arabanın sahibini belirleyeceklerini söyleyen Kia yetkilileri hiç kimsenin 50 saat boyunca dayanabileceğini düşünmüyor.
FOX 7 kanalının canlı olarak yayınladığı ve Facebook sayfası üzerinden canlı olarak izleyebileceğiniz eğlenceli Kiss a Kia projesi tüm hızıyla 40 saattir devam ediyor.