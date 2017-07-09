Oyunlara Devlet Desteği

Ülkemizde yaklaşık olarak 30 milyon kişinin bilgisayar veya cep telefonları aracılığıyla oyun oynadığı bilinmektedir. Bu oyunlar sayesinde dijital oyun sektörünün cirosu ülkemizde 600 milyon dolara ulaşmıştır.

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, dijital oyun pazarının 100 milyon doların üzerinde olduğunu ve bu rakamın müzik ve sinema sektöründen daha büyük olduğunu belirtti. Özistek, şu an en büyük oyun pazarının 40 milyar dolarla mobil oyunlar olduğunu açıkladı.

Oyun aşığı olan insanların birçoğunda bilgisayar ve cep telefonu bulunmaktadır. Bu insanlar daha iyi oyun oynayabilmek için bilgisayar ve telefon seçimlerinde her zaman bir üst modeli tercih etmektedir. Hafızası fazla olan, ekranı büyük ve hızlı işlemcili bilgisayar ve telefonlar her zaman ilk tercihler arasında yerini almıştır.

Birçok insanın daha iyi oyun oynayabilmek adına bilgisayarlarını ve cep telefonlarını değiştirdiğini görmekteyiz. Hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen sırf daha keyifli oyun oynayabilmek adına yapılan bu değişiklikler doğrudan bilgisayar ve telefon satıcılarını etkiliyor diyebiliriz. Bu satıcılar bu değişikler sayesinde ciro yapıyor desek yanılmış olmayız. Bütün bilgisayar ekipmanlarının değiştirilmesi, üreticilere ciddi anlamda bir destek sağlamaktadır. Bu sayede dijital oyunların ülkemizde ki yeri oldukça büyüktür.

Barış Özistek, ülkemizde başarılı oyun şirketlerinin olabileceğini ancak bunların sektöre kazandırılması için gerekli devlet desteğinin verilmediğini belirtti. Devlet desteği alarak bu sektörde çok iyi yerlere gelinebileceğini açıkladı.