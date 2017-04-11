Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Angry Bird yapımcıları, çocuklara parçacık fiziği öğretecek oyun geliştirdiler.

CERN ile iş birliği yapan Ravio firması, oldukça keyifli bir oyun geliştirdi. Her ne kadar günümüz teknolojisinde canı sıkılan yetişkinlerinde tablet, telefon gibi mobil cihazlarda oyun oynadığı görülse de, bu oyunu çocuklarımıza da içimiz rahat bir şekilde açacağız. Vesterbacka ve ekibinin eski bir hayali ” beş yaşındaki çocuklara parçacık fiziğini öğretecek oyunlar yapmak’ imiş. Görünen o ki bu hayali gerçeğe geçirmek üzereler.

Oyunu bir çok bilimsel teori ve denklemle oynuyorsunuz. Oyunda kaydettiğiniz aşama boyunca kuark parçacıkları toplayıp, anti-maddeleri patlatıyorsunuz. Oyuna başladığınızda karşınıza çıkan bölümü geçmek için 3 kuark parçası toplayarak bir proton oluşturuyorsunuz. Daha güzel haber, bu App Store ve Google Play’de ücretsiz yayınlanacak. Böyle bir oyun için şimdiden teşekkür ediyoruz.