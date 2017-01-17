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Patent Savaşları Başladı

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Patent Savaşları Başladı
Bu haber 17 Ocak 2017 - 19:25 'de eklendi .

Samsung ve Apple arasında devam eden patent savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Bir önceki ay bu savaşı Samsung kazanmayı başarmıştı.

İki şirket arasındaki bu savaş yıllardır devam ederken mahkeme kararıyla bu süreç yeniden açıldı. Yargıtay’a ulaşan davada Samsung Apple’a 400 milyon dolar tutarında para yollamasına karar vermişti.  Verilen bu kararı ise bir üst mahkeme reddetmiş ve para Samsung’un cebine kalmıştı. Patente konu olan şeyler ise iconlar, logolar ve çizimler gibi bu çizimlerin de çok ufak benzerlikleri olduğu belirtiliyor. Şeffaf renklerin de aynı tonda olması patente neden olan detaylar arasında yer alıyor.

En Büyük Davalar Arasında

2000’li yılların başından beri devam eden bu davalar çağın en uzun ve en büyük davalarından birisi. Apple, Samsung’dan ilk karara göre 1 milyar dolar almıştı; fakat mahkemeler bu kararı 400 milyona kadar indirmişti.

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