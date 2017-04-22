Penguen Dergisi Neden Kapanıyor? Detaylar Twitter Hesabından Paylaşıldı

Türkiye’nin önde gelen mizah dergilerinden Penguen kapatılıyor. Alınan şok karar resmi Twitter adresi üzerinden duyuruldu. Dergi, son 4 sayısının ardından hayranlarına veda edecek. Dergi hayranlarının merak ettiği konu, kapatılma kararında siyasi baskıların olup olmadığı. Bu konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Penguen dergisi, özellikle hükümete ters paylaşımları ile dikkat çekerken oldukça geniş bir hayran kitlesine sahipti. Alınan kapatılma kararı büyük şok yaşattı. Karardan geri adım atılıp atılmayacağı merak konusu. Son olarak boş bir kapakla yayınlanan ve YSK’nın Anayasa referandumunda mühürsüz oyları geçersiz saymasına değinen dergi, gelecek sayısında kapatılma kararının detaylarını paylaşacak.

Açıklama Twitter Adresinden Geldi









Dergimiz Penguen son 4 sayısına girdi, önümüzdeki sayımızda uzun uzun anlatırız. Sevgiler… — Penguen (@penguendergi) 21 Nisan 2017



Alınan kapanma kararı, Penguen hayranlarının büyük üzüntü yaşamasına neden oldu.