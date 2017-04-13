POMEM Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

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20. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuru işlemleri bu ay içerisinde başlamıştı. 10 bin POMEM adayı okula alınacak ve eğitim sürelerini başarıyla tamamlayanlar polis memuru olarak kısa süre içerinde görevlerine başlayacak.
Lisans mezunu olan ve KPSS P3 puan türünde en az 60 puan alan adaylar ön başvuru sistemin başvurularını gerçekleştirdi. Adayların özelikle başvuru kılavuzunda da belirtildiği gibi Sağlık şartlarındaki göz, boy ve kilo gibi maddelere de göz atamaları mülakat aşamalarında elenmemeler için çok önemli.
Ön başvurular 3 Nisan tarihinde başladı ve 13 Nisan günü saat 17:00’de sona erdi. Bu başvuruların ise en fazla 15 gün içerisinde açıklanması iddia ediliyor. Adaylar ardından ilgili mülakatlar için çağrılmaya başlanacak.