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Hayal Ettiğiniz Hayatı Bu Oyun Sağlıyor!

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Hayal Ettiğiniz Hayatı Bu Oyun Sağlıyor!
Bu haber 01 Ağustos 2017 - 13:27 'de eklendi .

Nedir bu Popmundo?

Dijital çağın getirdiği yeni oyunlardan gibi görünse de aslında Popmundo, 2004 yılında Spelkultur i Sverige AB tarafından yaratılan ve şu an 13. yaşını 70 bin aktif kullanıcı ile kutlayan kişi bazlı ve web tabanlı online rol yapma oyunudur. Oyun, 16 yaş üzeri kişilere hitap etmekle birlikte, anlık çevrim içi oyuncularının sayısı ise 2 bine yakındır. Oyun her yeni güncellemede kendine farklı şeyler katan ve oyuncularını bu deneyime davet eden bir platformdur.

Peki ne yapılır burada?

Birkaç temel odağı olan Popmundo aslında birçok özelliğiyle sizlere kapılarını aralıyor. Oyunda yapabilecekleriniz; müzik, suç, bilim, hukuk, ticaret ve politika gibi kollara ayrılmakta. İsterseniz biriyle, isterseniz hepsiyle aynı anda ilgilenebilirsiniz!

Müzik

locale_1Örneğin müzik grubu kurup dünyayı kasıp kavurabilirsiniz. Birçok müzik yarışmasına katılıp prestijli ödüller kazanabilirsiniz. Topladığınız başarı rozetleriyle saygınlığınız artarken, başka alanlara da yönelerek keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Bunların yanı sıra zombi avlayabilir, yangın söndürebilir, suçlu tutuklayabilir, hasta kişileri iyileştirebilir hatta ticaret bile yapabilirsiniz.

Suç

locale_83-kopyaBir zamanlar oyunun içine entegre olan suç kısmı daha da geliştirilerek The Great Heist (Büyük Soygun) adı ile ayrı bir oyun olarak oyunculara sunuldu. Popmundo’yla ilintili bir şekilde devam etmektedir. Azılı bir suçlu olmak isterseniz, kendi içinde ayrılan görevlerden birisini seçebilirsiniz. Bir bilgisayar korsanı olup güvenlik kameralarını çökertebilir, o kocaman kasalı bankalardan birini soyabilir, cazibenizi kullanarak güvenlik görevlilerini baştan çıkartabilir veya kabadayı gibi davranıp size karşı gelenleri gücünüzle etkisiz hale getirebilirsiniz.

Bilim

locale_61Bilim alanında yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok, elbette birer Newton olmayı beklemeyin fakat her gün yeni bir hastalık veya bir yetenek keşfederek “Evreka!” diyebilirsiniz. Bunun yanı sıra üniversitelerde insanlara bir şeyler öğretebilir, hastanelerin bünyesinde çalışarak insanları hastalıklardan kurtarabilirsiniz.

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Hukuk

locale_65Suça izin vermeyip halkın refahını ve düzenini gözetenler, toplanın! Şehirlerin kolluk kuvvetlerine katılabilir, evlere giren bu azılı suçluları yakalayabilir hatta hapsi boylamalarını sağlayabilirsiniz. Eğer yeterince kendinizi eğitir, sizi destekleyecek kişiler bulabilirseniz; kanun namına en tepede olabilir ve şehrin adaletinden siz sorumlu olursunuz! Yargıç veya nikah memuru olarak mutlu çiftleri evlendirerek onları dünya evine sokabilirsiniz.

Politika

Popmundo’nun en can alıcı bir o kadar heyecanlı yeridir. Binlerce insanın sizi sevmesini sağlamak zor olsa gerek. Elbette kolay bir şey değil fakat bunu başarabildiğinizde, söz sahibi oluyor ve birçok şeyi değiştirme yetkiniz olabiliyor. Ancak tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi insanlar politikacılardan çalışmasını bekliyor. Eğer çalışmazsanız; şehir forumlarında hararetli tartışmalara dahil olmaya hazır olun. Üstelikişler kızıştığında diğer oyuncular ayaklanıp sizi indirebilir! Vali, vali yardımcılığı, defterdar, emniyet müdürlüğü, emniyet müdür yardımcılığı ve başyargıç gibi şehir yönetiminin koltukları sizleri bekliyor. 49 şehirden herhangi birinde sizin döneminiz başlayabilir!

Genel olarak Popmundo, yüzbinlerce kişinin oynadığı tam zamanlı bir rol yapma oyunudur. Kendi kişiliğinizi kendiniz oluşturabilir, diğer insanlarla sohbet edebilir, birlikte takılabilir, evlenebilir veya yukarıda bahsedilen özellikleri hep beraber yapabilirsiniz. Unutmayın, bu oyunda bulunan her karakter, sizler gibi birer insandır. Eğer daha fazla yardıma ve ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarsanız; oyun içinde ben Robbie Karlflod (1000500)’a veya arkadaşlarım Asuman Taşcıoğlu (161324), Hilal Gürler (1007931) ve Buğrahan Spencer (884429)’a ulaşabilirsiniz.

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