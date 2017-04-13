Prison Break 5. Sezon 3. Bölüm Fragmanı Nefesleri Kesti

Prison Break yıllardır bekleniyordu ve yeni sezonu ile televizyon ekranlarında yerini aldı. Kısa süre içerisinde milyonlarca kişi dünya ve Türkiye üzerinden dizinin yeni bölümlerini izlemeye başladı. Michael Scofield’ın ölmediğinin ortaya çıkması ise tüm dikkatleri yine diziye çekmeyi başardı.

Eski ekip ise hayatını çok değişik halelrde sürdürmeyi devam ediyor. Küçük Michael ise babasından gelen son hediyeyi almıştı.

Prison Break 5. Sezon yeni bölüm fragmanında Yemen’in Sana şehrinde bir hapishanede kalan Michael yeni kaçış planı ile ailesine kavuşmak istiyor. Şehirde ise iç savaştan dolayı her saat bombalar patlıyor. Abisi ise bakalım yeni bölümde elektrikleri keserek Michael’ı kaçırabilecek mi?

Prison Break 5. Sezon 3. Bölüm Fragmanı İzle