Prison Break 5. Sezon 3. Bölüm İzleyici Karşısında

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Prison Break 5. sezon 3. bölüm yayınlandı. Uzun bir aranın ardından izleyici karşısına gelen dizi, ilk 3 bölümü ile büyük beğeni topladı. Bu hafta yayınlanan yeni bölümde Scofield ve Lincoln, hapishaneden kaçış için tüm hazırlıkları tamamladı.
Prison Break 5. sezon 3. bölüm izleyici karşısına geldi. Lincoln, Sara ve T-Bag’in de plana dahil olması ile birlikte Scofield’ı hapisten kaçırmak için elinden geleni yapıyor. Her şey yolunda giderken Yemen’de başlayan iç savaş, kaçış planının aksamasına neden olacak. Ancak Lincoln, kardeşini hem hapishaneden hemde Yemen’den kaçırmak için her şeyi göze alıyor. Prison Break, 5. sezon ile her geçen hafta izlenme oranlarını yükseltiyor. Artan heyecan ile birlikte ise gözler ilerleyen bölümlere çevrilmiş durumda.
Prison Break, her hafta çarşamba günleri izleyici karşısına gelmeye devam ediyor.