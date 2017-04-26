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Prison Break 5. Sezon 4. Bölüm Yayınlandı

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Prison Break 5. Sezon 4. Bölüm Yayınlandı
Bu haber 26 Nisan 2017 - 10:44 'de eklendi .

Prison Break 5. sezon 4. bölüm yayınlandı. Yeni sezonun ilk 3 bölümü Dünya genelinde büyük başarı yakalayan Prison Break, 4. bölümü ile ekrana geldi. Scofield ve Lincoln’ün Yemen’den kaçış planında heyecan devam ediyor. Sara ve oğlu ise bir yandan güvende kalmaya diğer yandan ise Scofield’a yardım etmeye çalışıyor.

Prison Break 5. sezon 4 bölümde Sucre, T-Bag ve C-Note kaçış planına dahil oluyor. C-Note, hem arapçası, hemde Yemen’de bulunan arkadaşları ile birlikte kaçışta en büyük role sahip. T-Bag ise yeni biyonik eli ile birlikte daha önceki sezonların aksine bu kez Scofield’ın yanında yer alıyor. Nefes kesen kaçış planında Lincoln, kardeşini Yemen’den kurtarmak için artak sona yaklaşıyor.

Prison Break 5. Sezon 4. Bölüm






Prison Break, 5. sezon izleyiciden büyük ilgi görüyor. Prison Break, her hafta çarşamba günleri ekrana gelmeye devam ediyor.

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