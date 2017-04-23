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Ramazan Ne Zaman Başlıyor? 2017 Ramazan Ayı Başlangıcı ve İlk Oruç Vakti

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Ramazan Ne Zaman Başlıyor? 2017 Ramazan Ayı Başlangıcı ve İlk Oruç Vakti
Bu haber 23 Nisan 2017 - 12:36 'de eklendi .

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2017 ramazan başlangıcı ve ilk oruç hangi tarih ile güne denk gelmektedir? İmsak ve iftar vakitlerinin önemi de ramazanla beraber artacak.

Üç aylar; rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı Recep, Şaban ve Ramazan aylarının içerisinde bulunduğu hayırlı ve nurlu bir zaman dilimidir. Regâip kandili başlayıp, Miraç kandili ile devam eden bu zaman dilimi Berat kandiliyle manevi duyguları had safhaya çıkartıyor. Aynı zamanda üç aylar içerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi, bağışlanmak isteyen günahkar kullar için bir umut ışığı oluyor. ”Unutmayınız ki, Allah bütün dualarımızı işiten ve kabul buyurandır. ”

Üç ayların gelmesiyle birlikte Ramazan’ ın habercisi olan; Recep, Şaban ve Ramazan ayları ülke genelinde büyük bir saygıyla karşılandı. Dini bayramları ülke olarak çok seven bir millet olduğumuzdan ve geleneklerimize sahip çıktığımız için, örf ve adetlerimizin halen devam etmesini sağlıyor. Ramazan Ayı boyunca oruçlarımızı eksiksiz tutmayı umuyoruz. Ramazan Ayı ile beraber özlediğiniz ‘Hurma’ meyvesi sofralarda yerini alacak. Küçük çocuklar top patlamasına içeçekler yetiştirecek.

2017 RAMAZAN BAŞLANGICI

Mahalle sokakları mis gibi Ramazan Pidesi kokacak. Sabaha karşı küçükleri uyandırmadan kalkılacak, oruç tutulmaya başlayacak. Kimi aileler ise, iftardan sonra sahura kadar birlikte oturacaklar dini sohbetler edecekler. Böyle güzelliklerin olduğu bir Ay, daha ne kadar manevi olabilir? İftardan sonra genç, yaşlı, kadın, erkek demeden teravi namazlarına gidilecek, daha nice anılar yaşanacak. Ramazan Ayı ve bayramı ülkeye, topluma, aileye ve bireye huzur getirir.

Ramazan Ne Zaman Başlıyor?





Hep beraber büyük sofralar kurmayı ve topun patlamasını beklemeyi özleyen Türkiye, 26 Mayıs 2017 tarihinde Cuma günü, Ramazan Ayı’ yla özlem giderecek.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber özel günleri sadece bir mesajla kutlayan yeni nesile her Ramazan eski Ramazan’ ları özlediklerini ifade eden amcalarımıza, teyzelerimize bu Ramazan istedikleri gibi bir ay geçirtmeye çalışalım. Büyüklerimize olan saygımız her zaman olmalıdır. Sadece dini bayramlarda ve özel günlerde bu saygının artması normal bir davranıştır.

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