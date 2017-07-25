Rapor Parası Nasıl Sorgulanır?

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi’ne bağlı olarak rapor parası sorgulama işlemleri nasıl yapılabilmektedir? İşte cevabı…

Rapor parası işlemi; iş esnasında herhangi bir kazayla ya da hastalık durumu ile karşılaşan kişilere ödenen bir meblağ olarak kendini göstermektedir. Sosyal güvencesi olan kişilerin yararlanabileceği bu uygulama Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından denetlenmekle beraber; söz konusu kurumun internet sitesi üzerinden de takip edilmektedir.

Hastalığa ya da iş kazasına maruz kalan kişilerin; çalışmadığı günler için alacağı miktar hakkında yapacağı sorgulama E-Devlet platformunda yer almakta; bu platforma da E-Devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yaptığınız takdirde de söz konusu rahatsızlığınıza bağlı olarak çalışamama durumunuzda alacağınız olan miktar sizlere belirtilmektedir. Yalnız bu imkandan yararlanmak için kesinlikle sosyal güvencesi olan bir çalışan olarak gösterilmeniz gerekmekte; aksi takdirde ise SGK’nın size sağlayacağı bu imkandan yarar sağlayamayacağınızı da belirtebiliriz. Bu sebepten ötürü de işletmelerinizin sizi herhangi bir olumsuzluğa karşı sosyal güvenlik kapsamında gerekli primlerinizi yatırması gerektiğini de belirtebiliriz.