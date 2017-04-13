Referandum Anket Sonuçları – 2017 Son Referandum Anketleri

16 Nisan referandum sonuçları için şimdiden anket oylamasına gidilen, referandum anket sonuçları belli oldu.

Anayasa değişikliği maddelerinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumuna ilişkin anket sonuçları AK Parti MKYK’ya sunuldu. Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen referandum sonuçlarının ilk değerlendirmeleri belli oldu. Araştırma şirketlerinden GENAR 2017 Referandum sonuçlarına göre “evet” diyenler %55 oranında, “hayır” diyenler listesinde yer alan CHP tabanının %10’u ve HDP tabanının da %4,5’i “evet” diyeceğini anket sonucunda belli etmiş oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın bireysel oyu ise yüzde 60 oranında çıktığı belirtilen anket sonuçlarında, vatandaşlar arasındaki referandum desteğinin de yüzde 55’e yükselmiş olduğu belirlendi. Aynı zamanda anketin sonuçları içerisinde, Meclis’te “hayır” cephesini oluşturarak, Anayasa değişikliğine engel olmaya çalışan CHP ve HDP’nin yönetimlerinin aksine her iki parti tabanının da “evet”’e meyilli olduklarına yönelik rakamlar oldukça dikkat çekti. Ankete katılanlardan, AK Parti seçmeninin yüzde 96’sı, MHP seçmeninin yüzde 46’sı referandumda “evet” diyeceğini belirtirken, CHP seçmeninin yüzde 10’u, HDP seçmeninin de yüzde 4.5’i “evet” oyu atacağı ile dikkat çekti.

Her il ve ilçede yapılan anket sonuçlarına bakacak olursak eğer, Samsun Referandum Sonuçlarına göre ankette çıkan sonuç yüzde 67.4 “evet” üzerinden, yüzde 32.6 ise “hayır” yönünden dikkat çekti. Anayasa değişikliği teklifi ilk olarak AK Parti tarafından 2011 genel seçimlerinin hemen ardından duyuruldu, fakat meclisteki tüm partilerden oluşan anayasa komisyonunun fikir birliğine uymaması üzerine askıya alındı. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı koltuğuna oturmasıyla birlikte başkanlık sistemine geçiş tartışmaları arttı. Aralık ayında teklif üzerinde anlaşmaya varan AK Parti ve MHP, referanduma gidilmesi için gerekli olan meclis onayı sürecini başlattı.