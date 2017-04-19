Referandum İptal Edilecek Mi? YSK Seçimleri İptal Edebilir Mi?

Referandum İptal edilmesi için CHP, YSK’ya başvurmuştu. Referandum İptal edilme kararını Yüksek Seçim Kurulu verebilir mi? Referandum İptal edilir mi? Bugün bu soruların cevabı belli olacak.

Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan 2017 Pazar gününde yapılan bazı oylarda sahte ya da mühürsüz zarfların ve oy pusularının bulunmasıyla ilgili olarak tarihe geçecek bir karara imza atmıştı. Buy zarflardaki eksiklikleri YSK, sandık Başkanı ve üyelerine suçlu gösterme kararı almış ve haklarında ilgili yasalar gereği suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

CHP ise bu zarflardaki Hayır cephesine göre usulsüzlüğün önüne geçebilmek için tek yetkili merci olan Yüksek Seçim Kurulu’nun yolunu tuttu. HDP’de yine geçtiğimiz gün başvuru da bulunduğunu açıklamıştı.

Referandum İptal Edilir Mi?

Yüksek Seçim Kurulu’nun daha önce böyle aldığı bir karar yok. Başkan Sadi Güven’in yaptığı açıklamalara bakıldığında YSK referandumu iptal etmeyecek gibi gözüküyor.