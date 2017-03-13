Reis Filmine Almanya’dan Şok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının anlatıldığı ‘’Reis’’ filmi Almanya’da hüsrana uğradı. Reis filmini 170 kişilik kapasiteye sahip salonda sadece 80 kişinin izlemesi film yapımcılarını ve yönetmenini şoka uğrattı.

Bilindiği üzere ‘’Reis’’ sinema filmi pek çok sebepten ötürü yayınlama tarihini ileri tarihlere erteleyip durmuştu. Film nihayet 4 Mart 2017 tarihinde izleyicinin karşısına çıkarken, film beklenen etkiyi yaratmadı. Türk sinemalarında 1 saat 57 dakika gibi bir süreye sahip olan film, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya’da ise 1 saat 47 dakikalık bir süreyle yer aldı. Bu durumun sebebinin ise sansür yüzünden olabileceği ihtimali konuşulmaktaydı. Yine de sebep her ne olursa olsun film beklenen etkiyi gösteremedi.