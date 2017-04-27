Rıza Bey Kimdir? Hüseyin Avni Danyal Vatanım Sensin’de

Rıza Bey kimdir? İzmir’e gelecek olan Rıza Paşa Vatanım Sensin’de dengeleri değiştiriyor. Hüseyin Avni Danyal diziye katıldı. Osmanlı ve Yunan ilişkileri derinleşiyor. İşte bilinmeyenler…

Vatanım Sensin dizisinde 25. Bölüm fragmanında da gösterildiği üzere diziye yeni oyuncular dahil olurken dizide aldıkları görevlerde oldukça önemli pozisyonlarda olduğunu gösteriyor. Bunlardan bir diğeri de Hüseyin Avni Danyal olacak. Danyal, Vatanım Sensin dizisine 25. Bölümde katılırken Payitahttan İzmir’e gidiyor ve olayları incelemek ve bazı istihbarat bilgilerini incelemek için faaliyetlerde bulunuyor.

Rıza Bey İzmir’e Geliyor









Rıza Bey olanları öğrendikten sonra İstanbul’dan derhal bir araç hazırlanmasını talep ederek olayların olduğu yere gidiyor. İngiliz ajanı Hamilton ise Miralay ile işbirliği içerisinde olduğunu gösterirken iç isyanın çıkması için çaba veriyor.