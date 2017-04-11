14:55 - Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
13:51 - İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
13:11 - Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
12:25 - Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
12:19 - Kara Delik Yıldızı Yok Etti
09:30 - Matrix Geri mi Dönüyor
17:06 - Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
17:04 - Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
17:03 - Robot Polisler Geliyor
14:25 - Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, robot askerler ve polisler mi üretiliyor? Birleşik Arap Emirliklerinde üretilen ve geliştirilen robot polislerin sokaklarda görev alacakları tarih belirlendi.
Robot polislerin güvenliği arttıracağını savunan, üreticiler 2030 yılına geldiklerinde robot polislerin kolluk kuvvetlerinden sayılacağını, polis kuvvetinin ise %25’iğ oluşturacağını belirtti. Robot polisin en gözde özelliği ise yüz taraması yaparak kimlik tespiti yapabiliyor, yani görevlendirildiği sokak içerisinde suçlu olarak aranan birini kolaylıkla tespit edebilecek. Bir çok dil seçeneği olan polis robotun, yabancı turistlerin fazla oldukları sokaklara ve caddelere yerleştirilmesi ve güvenliği arttırması bekleniyor. Bunlarla beraber robot polislere, trafik cezası ödemesi yapabilirsiniz. Bize bilim kurgu filmlerini anımsatan bu projenin hayata geçmesini merakla bekliyoruz ve ülkemizde de görmekten mutluluk duyarız.