Robot Polisler Geliyor

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, robot askerler ve polisler mi üretiliyor? Birleşik Arap Emirliklerinde üretilen ve geliştirilen robot polislerin sokaklarda görev alacakları tarih belirlendi.

Robot polislerin güvenliği arttıracağını savunan, üreticiler 2030 yılına geldiklerinde robot polislerin kolluk kuvvetlerinden sayılacağını, polis kuvvetinin ise %25’iğ oluşturacağını belirtti. Robot polisin en gözde özelliği ise yüz taraması yaparak kimlik tespiti yapabiliyor, yani görevlendirildiği sokak içerisinde suçlu olarak aranan birini kolaylıkla tespit edebilecek. Bir çok dil seçeneği olan polis robotun, yabancı turistlerin fazla oldukları sokaklara ve caddelere yerleştirilmesi ve güvenliği arttırması bekleniyor. Bunlarla beraber robot polislere, trafik cezası ödemesi yapabilirsiniz. Bize bilim kurgu filmlerini anımsatan bu projenin hayata geçmesini merakla bekliyoruz ve ülkemizde de görmekten mutluluk duyarız.