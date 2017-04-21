Robotlar Özgür İrade Sahibi Olursa İnsanlığın Sonu Gelir

Teknoloji ilerledikçe robotların çeşitleri ve grevleri de artmakta. Her gün bir insan gücünün otomasyon haline dönüştüğü gelişen dünyada pazar piyasasını yönetmen için yüzlerce robot icat edilmekte.

Bu robotların, müzik bestelediğini, şiir yazdığını ve bir insanla rahat bir şekilde sohbet edebilecek kadar akıllı olması durumunda, robotlara ahlak öğretileri yüklenmelidir. Farklı kültürlerin, kültürlerine ait düşünceler ve ahlaki yapı robota yüklenmeli ve özgür irade sahibi olmamalılardır. Özgür irade sahibi bir robot, dünya üzerindeki bütün bilgilere erişebileceği gibi bunu kötüye kullanmaya da başlayabilir. Bu gibi durumların önüne geçmek için, insan zekasıyla daima robottan bir adım önde olmalıdır.









Amerika Birleşik Devletleri’ nde bir yapay zeka 10 juri üyesinin 8′ ine kendini insan olarak inandırmıştı. Bu da robotların ve yapay zekanın günümüzde ne kadar geliştiklerini gösterir. Doç Dr. Ahmet Yıldızhan ise; bu konu hakkında ” Robotlara özgür irade vermek insanlığın sonunu getirebilir” dedi.