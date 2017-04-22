Rusya Kurtarma Robotunu Savaş Robotuna Çevirdi

Sinemalarda ve bilim kurgu filmlerinde yer alan, savaşçı robotlar gerçek oluyor.

Rusya’ nın FEDOR isimli kurtarma projesini birden savaş robotuna çevirmeyi planlayan ekip, robotun kusursuz silah kullanmasına hayran kalmış görünüyor. Rusya Başbakan yardımcısı Dmitry Rogozin bu projeden öylesine gururlanmış ki, sosyal medya hesaplarında robotun videosunu paylaşmış. Askeri yeteneklerini gözler önüne seren videoda, FEDOR robotunun savaş konusunda maharetleri gösteriliyor.

Projenin başlangıç aşamasında, robota; yaralıları kötü şartlarda taşımak ve zorlu araziye uyum sağlamak gibi programlar yüklerken birden silah kullanma yeteneği öğretilmesi kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ağır silahları da kullanabilen FEDOR, aynı anda iki silah da kullanabiliyor.









Advanced Rsearch Fund firmasının Android Technics ile birlikte çalışmasıyla ortaya çıkan projenin, ilerleyen zamanlarda sınır bölgelerde güvenliği sağlamak amacıyla kullanılıp, kullanılmayacağı henüz bilinmiyor.