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Rüzgar Türbini Bıçakları Artık Kendini Onarabiliyor

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Rüzgar Türbini Bıçakları Artık Kendini Onarabiliyor
Bu haber 16 Temmuz 2017 - 22:35 'de eklendi .

Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi’ndeki makine mühendisleri, kendi kendini onarabilecek rüzgâr türbinlerini yapmayı başardılar.

Gelişen teknoloji sayesinde, rüzgâr türbinlerine olan milyon dolarlık yatırımlar artık sona eriyor. Günümüzde kullanılan rüzgâr türbinleri, yıldırım çarpmasından, üretirken hata oluşmasından, zorlu hava koşullarından ya da farklı sebeplerden dolayı pek çok rüzgâr türbini bıçağı zarar görmektedir. Yılda yaklaşık olarak 3.800 rüzgâr türbini bıçağı, farklı sebeplerden dolayı zarar görmektedir. Özellikle denizlerde kurulan bu türbinlerin tek bir sorununun onarılması bile milyonlarca zarar sebep olabiliyor.

Başarılı makine mühendisleri sayesinde, milyarlar tutan bu sorunlar artık yok oluyor. Çalışmaları yapan araştırmacılar, fiberglas tabakalardan kendilerine örnek hazırladılar. Sentetik organik kimyada kullanılmasıyla bilinen Grubbs’un katalizörü, epoksi reçenesiyle karıştırıldı. Elde edilen bu karışım, fiberglas tabakaların hepsine eşit olacak şekilde dağıtıldı ve gözlenmeye başlandı. Ayrıca epoksinin sertleşmesini sağlayan ve ‘’ iyileştirme maddesi’’ olarak bilinen madde, fiberglasın katmanlarındaki cam kılcal tüpler içerisinde kullanıldı.

Araştırmacılar yaptıkları bu fiberglaslar üzerinde kırılma testleri ve daha pek çok test gerçekleştirmiştir. Yapılan kırılma testleri sonrasında cam kılcal tüplerin içerisindeki iyileştirme maddesi, Grubbs’un katalizörü ile etkileşim içerisine giriyor. Bulunan epoksi maddesi sertleşerek, bıçağı tekrar yeniler ve onarır.

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