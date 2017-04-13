Ryan Babel Lyon’a Attığı Gol

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Maç öncesi çok sıkıntılı başlarken Türk takımı Beşiktaş adeta matça bir fırtına gibi esmeyi başardı. Talisca ve Ryan Babel uyumu oldukça iyi olurken 15. dakikada Ryan Babel attığı gol ile Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirmeyi başardı.
Türk taraftarlar ve Fransız taraftarlar arasında gerilim artarken polis ise sıkı önlemler aldı. Hakemin verdiği gol sonrasında oalylar ksıa bir süre de olsa alevlendi. Almanya’dan gelen taraftarların bulundupu noktada sıkıntılar yaşandı. Deplasmanda atılan gol avantajını Beşiktaş’ın koruması gerekiyor.