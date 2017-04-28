Samsun Ümraniye Maçı Hangi Kanalda? TRT Türk Canlı Yayın

Samsunspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? TRT Türk Digitürk kaçıncı kanalda olduğu bilgisi de haberimizde. Alt sıraları yakından ilgilendiren Samsun Ümraniye maçı canlı yayın ile TRT Türk ekranlarında olacak.



Samsunspor son maçlarında ilk golü atmasına rağmen maçı kazanamadığından dolayı düşme hattına yaklaşmaya başladı. Kalan son maçlarını ise TFF 1. Lig’de iddialı ekiplerle oynayacak olması da kulübü sıkıntıya sokan maçlar arasında yer alıyor. Ümraniyespor ise Play-Off hattında kalarak sezon sonunda Süper Lig’e adını yazdırmak için zorlu Samsun deplasmanında puan arayacak. Ayrıca Ümraniyespor 2. Olarak bir süt lige direkt olarak çıkma hakkına da sahip olabilecek.

Samsunspor Ümraniyespor Maçı Hangi Kanalda?









Samsun Ümraniye maçı TRT Türk ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Müsabaka saati ise 18:00 olarak TFF tarafından belirtilmişti. Samsun maçını maç saatinde buradan izleyebilirsiniz. TRT Türk ise Digitürk’te 33. kanalda yer almaktadır.