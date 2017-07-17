Samsung Galaxy S7 Özellikleri

Samsung’un en iyi telefon modellerinden biri olan Samsung Galaxy S7 ilgi çekici tasarımı ve çeşitli özellikleri ile kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Önceki modellerinde olduğu gibi ilgileri üzerinde toplayan tasarımı ile oldukça dikkat çekmeyi başarmıştır.

Zarafetin ve sağlamlığın bir arada olduğunu gösteren görüntüsüyle yoğun ilgi görmektedir. 152 gram ağırlığa sahip olan ve alüminyum çerçeve kullanılan bu cihazın siyah, beyaz, mavi, altın ve gümüş gibi renk seçenekleri de bulunmaktadır.

Samsung Galaxy S7 Teknik Özellikleri

Exynos 8890 Octa ve Qualcomm Snapdragon 820 olmak üzere iki farklı işletim sistemi bulunmaktadır. Bu işletim sistemlerinden Exynos 8890 Octa 8 çekirdekli, Qualcomm Snapdragon 820 ise 4 çekirdeklidir. Bu işletim sistemlerinden Qualcomm Snapdragon 820 modelinin diğerine göre daha hızlı olduğu bilinmektedir. Bu telefonun işlemci hızlarının ise Galaxy S6 modeline göre %30 daha hızlı olduğu bilinmektedir. Dahili depolama alanı ise 32 ve 64 gb olarak değişiklik göstermektedir.

Ekranında Corning Gorilla Glass 5 camı bulunan bu telefonun ekran boyutu 5.1 inçtir. Ekran çözünürlüğü ise 1440×2560 piksel olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Always On denilen bir özellik sayesinde telefonun ekranı hiç kapanmadan sürekli olarak tarih ve saat bildirimleri siyah beyaz bir ekranda gösteriliyor. Bu özelliğin herhangi bir şarj sorunu yaşatmaması da oldukça dikkat çekici bir özelliktir.

Telefonlarda en çok önem verilen bir konu olan kamera özelliği ile de kullanıcılarını şaşırtmayarak beklentileri karşılamış durumdadır. 5 Megapiksel ön kamera ve 12 Megapiksel arka kamerası ile oldukça kaliteli fotoğraflar elde edebileceğiniz bu modelin arka tarafından çift LED flaş yer alıyor. Ayrıca kamera özellikleri arasında coğrafi konum etiketleme, elle odaklama, gülümseme yakalama, HDR, RAW kayıt yapabilme, otomatik odaklama, panorama, sesli komut ve zamanlayıcı gibi özellikler de bulunmaktadır. Kaliteli fotoğraf ve video çekme olanağı sağlayan bu cihaz en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar arasında yerini almış durumdadır.

Batarya kullanımı açısından da kullanıcıları mutlu eden bu telefonun batarya kullanım süresi 3000 mAh olarak bilinmektedir. Ayrıca kablosuz hızlı şarj etme özelliği de bulunmaktadır. 90 dakikada tam dolum, 130 dakikada ise kablosuz tam dolum yapabilirsiniz. Yani batarya kullanım süresi kullanıma göre değişmekte olup standart bir kullanıma göre uzun süre kullanılabilmektedir.

Suya ve toza dayanıklı olması da telefonu ilgi çekici hale getiren diğer özellikler arasında yer almaktadır. 3G görüntülü konuşma özelliği ve bildirim ışığı gibi özellikler de birçok telefonda olduğu gibi bu cihazda da bulunmaktadır. Son zamanlarda ilgi gören bir özellik olan parmak izi sensörü bu cihazda da bulunmaktadır. Ayrıca sensörler arasında barometre, kalp atış hızı sensörü, yakınlık sensörü ve pusula gibi sensörlerde bulunmaktadır.

NFC ve bluetooth gibi özellikler de Galaxy S7 cihazının daha yoğun ilgi görmesini sağlamaktadır. Hat sayısı ise tek hat olup nano sim girişine sahiptir. 4.5G teknolojisine sahip olan bu cihaz günümüzde en çok kullanılan akıllı telefonlardan biridir.

NEDEN SAMSUNG GALAXY S7 DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR?

Bu cihazın özellikle son zamanlarda tercih edilmesinin en etkili sebebi gelişen teknolojiye ayak uydurması ve yepyeni özellikler ile kendini göstermesidir. Telefon, bulunan özellikleri sayesinde birçok cihaza rakip olabilecek niteliktedir. Özellikle en çok kullanılan parçası olan kameranın gelişmiş özellikleri, bu telefonun tercih edilmesinin diğer nedenleri arasında yer alıyor. Bataryasından kamerasına, işletimci sisteminden ekran boyutuna kadar bütün özellikleriyle oldukça kaliteli bir kullanım sağlayan cihazın tercih edilmemesi için hiçbir sebep bulunmuyor. Gelişmiş özelliklerinin yanı sıra şık ve dikkat çekici tasarımı da bu telefonun diğer telefonlardan farklı olduğunu apaçık ortaya koyuyor.