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Samsung Galaxy S8 Satışlarında Durgunluk

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Samsung Galaxy S8 Satışlarında Durgunluk
Bu haber 16 Temmuz 2017 - 15:35 'de eklendi .

Dikkat çekici tasarımları ve gelişmiş özellikleri ile birçok kişinin beklediği Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus günümüzün en şık ve kullanışlı telefonları arasında yerini almış durumda.

Bu telefonun piyasaya çıkmadan önce yoğun ilgi göreceği ve çok satılacağı düşünülmekteydi. Ancak beklenen olmadı ve son zamanlarda bu ikilinin satışları oldukça azaldı. Yapılan araştırmalara göre Galaxy S7 ve S7 Edge’nin satışları ilk aylarda dünya genelinde 12 milyonu bulmuştu. Galaxy S8 modelinin ise sadece 10 milyon satış yapabildiği elimizdeki bilgiler arasında yer almaktadır. Peki bu satış oranının son aylarda düşmesinin sebebi nedir? Telefonun özelliklerinin yeterli olmaması mı yoksa fiyatının fazla gelmesi mi?

Bu satışların az olmasının sebebi ise Galaxy Note 8 üretiminin yapıldığı ve firmanın siparişleri yetiştiremediği şeklindedir. Note 8 modelinde Samsung’un Exynos 8895 işlemcisinin kullanılacağı bilinmektedir. Bu modelin ilgi görmesinden ve satışının beklenmesinden dolayı S8’in satışları yavaşlamış durumdadır. Yani S8 modellerinin satışının düşmesi, Note 8 modelinin yakın zamanda çıkacağının habercisidir.

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