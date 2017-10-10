Samsung Galaxy S9 Son Hıza Bastı Geliyor!

Her yıla damgasını vuran rekabetlerde Samsung amiral gemisi olan S serilerini geliştirmeye devam etmektedir. Yeni çıkacak olan Samsung Galaxy S9 ile ilgili teknik özellik bilgileri de yavaş yavaş duyulmaya başlandı.

Özellikle de S8’den sonra merakla beklenen telefon, gelecek yıl için damga vuracak özellikleri de barındıracağa benziyor. Yazılımların geliştirilme süreçlerinin başlamasının yanı sıra, iki modelinde doğrulandığına dair haberler gündemde.

Alınan bilgilere göre yeni telefon için Firmware yazılım sisteminin geliştirilmeye başlandığı açıklanmıştır. Ayrıca sürümlerin ise iki modeli kapsayacağı da diğer bilgiler arasındadır. Yani klasik iPhone cep telefonlarında olan 7 ve 7 Plus sistemini, s9 ve s9+ şeklinde gelişmelerle görebilmekte mümkün.

Teknik özeliklerine bakıldığında, Snapdragon işlemcisi olması planlanıyor. Ayrıca diğer versiyon için ise Exynos kullanılması da planlandığı ayrıca belirtilmiştir. İşlemcisi hakkında hem Samsung hem de Qualcomm bünyesinde geliştirilen 7 nanometre mimarilik yapısının olacağı da açıklanmıştır. Ekran boyutunun ise 5.8 inç olacağı ve Snapdragon 845 ile Exynos 9810 kullanacağı da alınan bilgiler arasındadır.

Çekirdek yapısı Samsung Galaxy s9 modellerinde incelendiğinde, 8 adet çekirdek olacağı biliniyor. 4 tanesi Cortex A53 iken, diğerleri ise Cortex A73’dür. Ayrıca Galaxy S9’un ise bir önceki model olan S8’deki 6.2 inçlik ekrana sahip olacağı da aktarılan detaylar arasındadır. Bir diğer özelikl ise Adreno 630 grafik birimine sahip olacağıdır.