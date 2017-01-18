Samsung Kabul Etmedi

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Samsung’un şirket yöneticilerinden birisini hapse sokabilecek skandallar için şirket kabul edilemez bildirisi yayınladı.
Samsung lideri Jay Y. Lee hakkında yönetilen rüşvet iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Şirket ise bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek kesinlikle kabul edilmediğini açıkladı. Tutuklama kararının nedenini anlamayan şirket durumun peşini bırakmayacak gibi gözüküyor. Jay Y.’nin Samsung ile Cheil Industries arasındali anlaşmaya yardımcı olmak için rüşvet aldığı iddia ediliyor. Durumdan davacı olan Moon şahsın gücünü ve şirketini kullanarak durumdan faydalanmaya çalışıldığını ve yalancı olmakla suçlanıyor.
Güvenlik güçleri Moon’u Aralık ayında 1 gün boyunca sorguya almışlardı. Yolsuzluk davasının hangi boyutlara varacağı ise bilinmiyor.