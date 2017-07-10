Samsung Kameralarında Büyük Yenilik

Samsung, birçok kişinin tercih ettiği ve memnun kaldığı markalar arasında yerini almış durumdadır.

Samsung kullanıcılarına sunduğu yeniliklerle onların ilgisini iki kata çıkarmıştır. Bu markanın en çok önem verdiği konulardan biri de telefonlarda ki görüntü kalitesidir. Görüntü kalitesini artırarak birçok markayı geride bırakmak isteyen Samsung, yeni kamera sensörlerini ortaya çıkaracağını bildirdi. Bu özelliğin yeni bir özellik olmadığını ve yıllardan beri karşımıza çıktığını kesinlikle unutmamalıyız. Bu sensörler uzun bir zamandır akıllı telefonlarda karşımıza çıkan bir özelliktir.

Bu markanın üretmiş olduğu kamera sensörlerini dört farklı sınıfta inceleyebiliriz. Bu sensörlerden ilkine Isocell Dual sensörü diyebiliriz. Samsung, bu sensörün çift kameralı telefonlarda kullanılacağını belirtti. Bu sensör Galaxy Note 8 ve C10 cihazlarıyla kullanıma sunulacak. Üretilecek yeni Galaxy cihazlarında da bu özelliğin olması bekleniyor.

Sensörlerden bir diğeri de ışığın az olduğu ortamlarda daha kaliteli ve net fotoğraflar çekilmesi için üretilmiş bir sensördür. Yani artık bu özellik sayesinde ışığın az olması bile fotoğraf çekmenizi engellemeyecek. Isocell Bright sensörü sayesinde fotoğraflarınızı istediğiniz ortamda rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Bu sensöre çok benzeyen bir özelliğe sahip olan sensörlerden biri de Isocell Fast olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğerinde olduğu gibi bu sensör sayesinde de düşük aydınlatmalarda bile hızlı bir şekilde kaliteli fotoğraflar elde edebilirsiniz. En önemli ve dikkat çekici sensör ise Isocell Slim diyebiliriz. Bu sensör cihazın boyutunu değiştirmeden güzel fotoğraflar elde etmenizi sağlayacak. Samsung’un üreteceği bu sensörlerin ne kadar kaliteli olduğuna kullandıktan sonra kendiniz karar verebilirsiniz.