Samsung Note 8’in Renk Seçenekleri Belli Oldu

Son zamanlarda en çok beklenen telefon Samsung Note 8ler artık piyasaya çıkmaya hazırlanıyorlar. 23 Ağustos’ta satışa çıkacak olan bu telefonların renkleri uzun zamandır bekleniyordu. İşte şimdi bütün merakları ortadan kaldıracak renk seçenekleri gözler önüne geldi.

Şimdiye kadar bu telefonlar ile ilgili pek çok sızıntılar ve iddialar gündeme gelmişti. Ama birkaçı hariç diğer haberlerin hepsi asılsız çıkmıştı. Daha önceden doğru sızıntılar yapan bir kişi tarafından, bu telefonların renkleri de belli oldu. Bu bilgileri sızdıran kişiye göre renk seçenekleri arasında orkide, gri, derin mavi ve siyah renginin olduğu belirtiliyor. Daha önce üretmiş oldukları Galaxy S8 ve S8 Plus’ta derin mavi hariç diğer renkleri kullandıkları için, bu üretimlerinde derin mavi rengini kullanılması düşünülüyor. Ayrıca S8 serisine göre daha keskin kenarlara ve daha dikdörtgen bir görünüşü olduğu gözlemleniyor. Ayrıca bir ay içerisinde piyasa getirilecek olan bu eşsiz güzellikteki telefonun sekiz aşamalı güvenlik testinden geçmiş olması batarya ve pil ile ilgili oluşabilecek sorunların azaltılmasını sağlıyor.