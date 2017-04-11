Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Samsung S8 tanıtımı için çok az zaman kaldı ve ana şirketten gelen bir habere göre, Samsung’un yeni Amiral Gemisi, kullanıcılarına 3 ay süreli, koşulsuz ücret iadesi verecek.

Note 7 ile hayal kırıklığına uğrayan Samsung, farklı pazarlama stratejisi ile rekor satışlara ulaşabilir diye düşünülüyor. Telefon pazarlarında alışılmadık bir durum olan ücret iadesi, sadece Kore’de mi geçerli olacak yoksa, tüm dünya genelinde mi geçerli olacak henüz bilinmiyor. Ancak şirketin böyle bir karar alacağı düşünülüyor. Samsung’un bir diğer düşüncesi ise, Bixby adlı akıllı assistanı sınırlı tutmak.

Samsung, s8 satışından bir süre sonra Bixby akıllı asistanı güncelleyerek, daha başarılı bir hale getirebilir. Bu da elbette s8’in satışının artmasına sebep olur. Şimdilik en azından Türkiye bu programa dahil edilir ve 3ay ücret iadesi olursa, internet sitelerinde 3 ay boyunca satılık ikinci el s8 cihaz göremeyeceğiz demektir. Ancak bu riskli hamlenin, tüketicilerin S8’den vazgeçip diğer şirketlerin amiral gemilerine yönelme olasılığı da bulunuyor.