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Samsung’dan İsrail’e Yatırım

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Samsung’dan İsrail’e Yatırım
Bu haber 16 Ocak 2017 - 15:54 'de eklendi .

Samsung yeni bir yatırım peşinde olduğunu açıkladı. Buna göre şirket İsrailli bir firmaya yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Samsung’un yeni çıkacak telefon modelleri için ise bu firma çok önemli bir konumda. Kamera konusunda çok hassas olan Samsung bundan kesinlikle vazgeçmeyi istemiyor. İsrailli bir firmadan Core Photonics adlı ikili kamera sistemini alıp bunu yeni telefonlarında kullanacak gibi gözüküyor. Galaxy S8’de olup olmayacağı bilinmezken bunun bir sonraki modellerde olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Sene sonuna doğru ise bunun tanıtımlarda gösterilecek modellerde netlik kazanacağı belirtildi.

Rakip Firmalarda Peşinde

İsrail firmasının peşinde Apple ve MediaTek gibi firmalar da bulunuyor. 20 milyon dolarlık yatırımların arka planda döndüğü de gelen dedikodular arasında.

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