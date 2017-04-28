Samsunspor Ümraniyespor Maçı Canlı İzle (TRT Türk HD)

Samsunspor Ümraniyespor maçı TRT Türk ekranlarında HD yayınlanacak. Samsunspor Ümraniyespor maçını canlı ve şifresiz izlemek isteyenlerin frekanslarını ayarlaması gerekiyor.

Samsunspor Ümraniyespor maçı bugün TRT Türk ekranlarında yer alacak. Samsunspor son haftalarda bir düşüş içerisinde yer alırken özellikle maçların ikinci yarılarında yaptığı hatalarla puan kaybına uğradı. TFF 1. Lig Puan durumunda düşme hattına çok yakın sıralarda bulunana Samsunspor ile Süper Lig’e ilk iki sıranın yanı sıra play-off ile kalma şansı bulunan Ümraniyespor arasıdna karşılaşmanın çok çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Samsunspor taraftarı ise 19 Mayıs stadyumunda son maçlarına çıkarken takımına sahip çıkmayı hedeflemiş gözüküyor. Deplasman takımından ise çok az seyircinin olması ön görülüyor.

Samsunspor Ümraniyespor Canlı İzle









TRT Türk kanalından saat 18:00’den itibaren buradaki bağlantıyı kullanarak Samsun Ümraniye müsabakasını izleyebilirsiniz.